"Моя Родина – Азербайджан" - конкурс детского рисунка

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджане объявлено о проведении республиканского конкурса детского рисунка "VƏTƏNİM AZƏRBAYCAN" ("Моя Родина – Азербайджан"), сообщили Trend Life организаторы проекта.

Конкурс пройдет при организации Азербайджанской картинной галереи и Центра искусств "Хатаи", при поддержке Исполнительной власти Хатаинского района, министерства культуры, министерства образования Азербайджана, Союза художников Азербайджана, Объединения художников Нахчыванской Автономной Республики, ЗАО "Азербайджанское телевидение и радиовещание".

Проект организован в рамках "Года волонтеров" в Азербайджане, его цель - воспеть героизм шехидов, славных сынов Родины, отдавших свои жизни за территориальную целостность нашей страны, продемонстрировать культуру, архитектуру, исторические памятники, природу Азербайджана, а также развитие творческих способностей у юных художников и т.д.

Регистрацию на участие в конкурсе можно пройти на сайте организаторов - www.xsm.az – в разделе "Мероприятия", также там можно ознакомиться с условиями проекта и темами, которые должны отражать работы. Конкурс проходит в следующих возрастных категориях: до 12 лет, 12-17 лет и 17-21 лет.

Регистрацию проходит до 10 декабря 2020 года.

(Автор: Джани Бабаева )