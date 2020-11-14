10-летие включения традиционного азербайджанского коврового искусства в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО отметят онлайн

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский национальный музей ковра в Баку проведет серию онлайн-мероприятий, приуроченных к десятилетию включения традиционного азербайджанского коврового искусства в Репрезентативный список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО и дню рождения выдающегося ученого, автора фундаментального трехтомного произведения "Азербайджанский ковер", народного художника Лятифа Керимова.

Онлайн-мероприятия состоятся 16-17 ноября. В эти дни зрителям будут представлены проекты "Некрашеные шерстяные ковры в практике Азербайджанского национального музея ковра", "Виртуальный тур с известными персонами", видеоролик, созданный на основе фотографий жемчужин искусства, хранящихся в коллекции Азербайджанского национального музея ковра.

Кроме того, зрители смогут увидеть в прямой трансляции процесс срезания ковра со станка, ознакомиться с воспоминаниями азербайджанских и зарубежных специалистов по коврам о Лятифе Керимове.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Натаван Эфендиева)