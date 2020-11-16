Международные эксперты проведут мониторинг памятников города Шуша

БАКУ /Trend Life/ - После освобождения победоносной азербайджанской армией от оккупации города Шуша министерство культуры Азербайджана приступило к подготовке номинационного досье для включения исторического центра города в Список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.

Об этом, как сообщает Trend Life, сказал в понедельник журналистам первый заместитель министра культуры Азербайджана, исполняющий обязанности министра культуры Анар Керимов.

Он подчеркнул, что Шушинский историко-архитектурный заповедник был создан в 1977 году по инициативе великого лидера Гейдара Алиева: "В 2001 году по предложению Азербайджана исторический центр города Шуша был включен в предварительный список ЮНЕСКО. Но так как в течение 28 лет Шуша находилась под армянской оккупацией и жемчужины нашего культурного наследия – мечети, крепостные ворота, дома-музеи видных деятелей, мавзолей Вагифа были варварски разрушены - мы не могли включить их в Список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО".

Анар Керимов отметил, что международные и местные эксперты посетят исторический центр города Шуша, проведут мониторинг и исследует состояние памятников. На основе этой работы будет подготовлено и представлено в ЮНЕСКО номинационное досье.

(Автор: Джани Бабаева)