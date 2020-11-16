Минкультуры резко осудило вывоз армянами материально-культурных ценностей, принадлежащих Азербайджану

БАКУ /Trend Life/ - Вывоз армянами из Азербайджана предметов материального культурного наследия противоречит нормам международного права.

Об этом, как сообщает Trend Life, сказал в понедельник журналистам первый заместитель министра культуры Азербайджана, исполняющий обязанности министра культуры Анар Керимов.

По словам Анара Керимова, это очередной пример вандализма армян: "Все эти материально-культурные ценности принадлежат Азербайджану, так как они находятся на территории нашей страны. Их незаконный вывоз из страны противоречит международным правовым и гуманитарным нормам. В то же время это демонстрация неуважения к общечеловеческим ценностям. Мы выражаем в связи данными фактами решительный протест. В связи с этим в международные организации, в частности в ЮНЕСКО, были направлены обращения, в которых отмечены данные факты. Международное сообщество должно дать действиям армян правовую оценку".

(Автор: Джани Бабаева)