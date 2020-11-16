Использование мечетей в качестве хлева для свиней - вандализм и варварство - Анар Керимов

БАКУ /Trend Life/ - Осквернение мечетей, использование их в качестве хлева для свиней - это вандализм и варварство. Об этом, как сообщает Trend Life, сказал в понедельник журналистам первый заместитель министра культуры Азербайджана, исполняющий обязанности министра культуры Анар Керимов.

Анар Керимов подчеркнул, что к святыням должно быть проявлено уважение: "К сожалению, у армянской стороны мы этого не видели. В разрушенном состоянии находятся не только мусульманские мечети, но и албанские храмы. В Гадруте, в запущенном и разрушенном состоянии, была обнаружена Албанская церковь. Это еще раз демонстрирует, что армяне не уважают никакие общечеловеческие ценности и нормы международного права".

Керимов добавил, что будет проведена работа по восстановлению этих святынь. На освобожденных от оккупации территориях сотрудниками министерства культуры Азербайджана будет проведен мониторинг, а также исследование состояния памятников. Все эти исследования документируются, а затем их результаты будут представлены международным организациям.

"Здесь предусмотрены не только восстановительные, но и консервационные работы. К ним мы хотим привлечь как местных, так и международных экспертов, которые должны донести мировой общественности правду об этих варварствах", - сказал он.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Наталья Кочнева)