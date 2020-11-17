Победа наша, Карабах – это Азербайджан! – концерт в Баку (ФОТО)

Культура 17 ноября 2020 13:00 (UTC+04:00)
Победа наша, Карабах – это Азербайджан! – концерт в Баку (ФОТО)

БАКУ/Trend Life/ - По инициативе народного артиста Азербайджана, профессора, директора Государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева Мурада Адыгезалзаде подготовлен патриотический онлайн-концерт участников проекта "Gənclərə dəstək" ("Поддержка молодежи"), сообщили Trend Life в пресс-службе филармонии.

Патриотический онлайн-концерт под названием "Qələbə bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır!" ("Победа наша, Карабах – это Азербайджан!") приурочен ко Дню национального возрождения, который отмечается в Азербайджане 17 ноября, и посвящён Победе Вооруженных сил Азербайджана за освобождение исторических земель от оккупантов.

"Настал день, которого мы ждали годами. Успешная внутренняя и внешняя политика Президента Азербайджана Ильхама Алиева способствовала формированию мощной азербайджанской армии. Благодаря такому политическому курсу и сильной армии мы освободили наши земли. Выражаю благодарность Верховному главнокомандующему Вооруженными силами Азербайджана, Президенту Ильхаму Алиеву и нашей доблестной армии. Сегодня Азербайджан является страной, занимающей достойное место на международной арене. Да здравствует победитель – Азербайджан!", - отметил Адыгезалзаде.

В ходе онлайн-концерта лауреаты международных и республиканских конкурсов исполнили патриотические произведения азербайджанских композиторов, а также народные песни и мугамы.

Так, произведение Сулеймана Алескерова "Vətənimdir" было исполнено на каноне солисткой оркестра народных инструментов Государственной академической филармонии Натаван Гасановой, скрипачка Сура Руфат представила импровизацию на тему "Шур", Гусейн Нагиев (кяманча) исполнил известное сочинение Васифа Адыгёзалова "Qərənfil", а Фатех Искендер - произведение "Qarabağ" Сардара Фараджева, вокалист Гасан Алиев спел песню Рауфа Гаджиева"Azərbaycan", Асим Рзазаде (кларнет) представил народную песню "Laçın", студентки Азербайджанской национальной консерватории Севда Джабрвилова и Натаван Гаджиева великолепно исполнили "Cəngi" Агшина Ализаде. Юные музыканты выступили в сопровождении Светланы Ахмедовой, Гюльнары Теймурзаде и Гюльнар Ахундовой.

Также в программе был представлен один из ритмических азербайджанских мугамов "Qarabağ şikəstəsi", его в сопровождении Мухаммеда Гаджиева (тар), Огтая Шерифова (каманча), Рухуллы Дадашева (нагара) исполнили Севиль Абдуллаева, Адиля Алиева, Хазрат Азизли.

В заключение программы прозвучала песня Огтая Казими "Salamat qal, Ana!" в обработке Светланы Ахмедовой для скрипки, виолончели, канона и фортепиано. Композицию исполнили Натаван Гасанова (канон), Сура Руфат (скрипка), Джалала Исмаилова (виолончель) и Светлана Ахмедова (фортепиано).

Наряду с музыкальными композициями в программу онлайн-концерта вошли поэтические произведения. Айла Гафгазлы прочла стихи Аббаса Саххата "Vətən", а студентка Азербайджанского государственного университета культуры и искусств Лейла Баширова продекламировала стихотворение выдающегося азербайджанского поэта Самеда Вургуна "Azərbaycan".

По словам координатора проекта, режиссёра-постановщика филармонии, музыковеда Айлы Керимовой-Закария онлайн-концерт прошел под лозунгом "Победа наша, Карабах - это Азербайджан!": "Именно этот лозунг являлся главной идеей концерта. Наша Победа также является символом единства азербайджанского народа".

Съёмки онлайн-концерта провела съемочная группа "Мотиватор Азербайджан".

Напомним, что проект "Gənclərə dəstək" реализуется Филармонией при поддержке министерства культуры Азербайджана. 25 мая 2016 года Филармония отметила свое 80-летие, и данный проект стал своеобразным посвящением этой знаменательной дате. Проект по сей день радует любителей классической музыки своими разнообразными концертами.

Задачи проекта - выявление и поддержка молодых талантов в стране, а также сохранение и развитие традиций мировой и отечественной музыкальной культуры, реализация программ, направленных на решение задач музыкального просветительства и формирование правового сознания среди отечественных музыкантов.

Программы проекта "Gənclərə dəstək" адресованы самой широкой аудитории с разными предпочтениями и музыкальными вкусами. Автор идеи проекта - директор филармонии, народный артист Мурад Адыгезалзаде, координатор — музыковед Айла Керимова-Закария.

(Автор: Джани Бабаева. Фото: Кямран Багиров)

Победа наша, Карабах – это Азербайджан! – концерт в Баку (ФОТО) - Gallery Image
Победа наша, Карабах – это Азербайджан! – концерт в Баку (ФОТО) - Gallery Image
Победа наша, Карабах – это Азербайджан! – концерт в Баку (ФОТО) - Gallery Image
Победа наша, Карабах – это Азербайджан! – концерт в Баку (ФОТО) - Gallery Image
Победа наша, Карабах – это Азербайджан! – концерт в Баку (ФОТО) - Gallery Image
Победа наша, Карабах – это Азербайджан! – концерт в Баку (ФОТО) - Gallery Image
Победа наша, Карабах – это Азербайджан! – концерт в Баку (ФОТО) - Gallery Image
Победа наша, Карабах – это Азербайджан! – концерт в Баку (ФОТО) - Gallery Image
Победа наша, Карабах – это Азербайджан! – концерт в Баку (ФОТО) - Gallery Image
Победа наша, Карабах – это Азербайджан! – концерт в Баку (ФОТО) - Gallery Image
Победа наша, Карабах – это Азербайджан! – концерт в Баку (ФОТО) - Gallery Image
Победа наша, Карабах – это Азербайджан! – концерт в Баку (ФОТО) - Gallery Image
Победа наша, Карабах – это Азербайджан! – концерт в Баку (ФОТО) - Gallery Image
Победа наша, Карабах – это Азербайджан! – концерт в Баку (ФОТО) - Gallery Image
Победа наша, Карабах – это Азербайджан! – концерт в Баку (ФОТО) - Gallery Image
Победа наша, Карабах – это Азербайджан! – концерт в Баку (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Победа наша, Карабах – это Азербайджан! – концерт в Баку (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Победа наша, Карабах – это Азербайджан! – концерт в Баку (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Победа наша, Карабах – это Азербайджан! – концерт в Баку (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Победа наша, Карабах – это Азербайджан! – концерт в Баку (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Победа наша, Карабах – это Азербайджан! – концерт в Баку (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Победа наша, Карабах – это Азербайджан! – концерт в Баку (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Победа наша, Карабах – это Азербайджан! – концерт в Баку (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Победа наша, Карабах – это Азербайджан! – концерт в Баку (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Победа наша, Карабах – это Азербайджан! – концерт в Баку (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Победа наша, Карабах – это Азербайджан! – концерт в Баку (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Победа наша, Карабах – это Азербайджан! – концерт в Баку (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Победа наша, Карабах – это Азербайджан! – концерт в Баку (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Победа наша, Карабах – это Азербайджан! – концерт в Баку (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Победа наша, Карабах – это Азербайджан! – концерт в Баку (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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