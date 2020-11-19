"Познаем наше христианское наследие" – новый проект от минкультуры Азербайджана (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Министерство культуры Азербайджана приступило к реализации проекта "Xristian irsimizi tanıyaq" ("Познаем наше христианское наследие"), сообщили Trend Life в ведомстве.

В рамках проекта представляются короткометражные видеоролики, посвященные охраняемым государством церквям, религиозным храмам, святыням, относящимся к христианской религии, и находящимся на территории Азербайджана.

Первый представленный видеоролик посвящен Албанской церкви в селе Киш Шекинского района.

Отметим, что в Азербайджане – мультикультуральной и многоконфессиональной стране, представители различных наций и вероисповеданий веками жили и живут в мире и согласии.

Многочисленная христианская община нашей страны является неотъемлемой и активной частью нашего общества, их памятники, церкви и святыни охраняются Азербайджанским государством. Неслучайно Папа Римский Франциск в октябре 2016 года в ходе своего визита в Азербайджан, назвал нашу страну образцом религиозной толерантности в мире.

За последние 20 лет государство отремонтировало ряд христианских религиозных храмов, среди них - Кафедральный Собор Жен Мироносиц и Церковь Спасителя (евангелическо-лютеранская церковь) в Баку, Александро-Невская церковь в Гяндже, был построен Православный религиозно-культурный центр Бакинской и Азербайджанской епархии.

В рамках проекта Фонда Гейдара Алиева "Адрес толерантности - Азербайджан" были отремонтированы Албано-Удинская церковь Чотари в Габале, православная церковь в Баку, построена церковь Святой Марии в Баку.

В 2020 году в рамках проекта Фонда Гейдара Алиева капитально отреставрирована Албанская церковь Святой Девы Марии в поселке Нидж Габалинского района. В центре Баку азербайджанским государством была восстановлена​ армянская церковь.

Азербайджан внес свой вклад в защиту христианского наследия не только в стране, но и во всем мире. При поддержке нашего государства были восстановлены Катакомбы Святого Себастьяна в Ватикане, в рамках "Двустороннего соглашения о реставрации римских катакомб", подписанного между Фондом Гейдара Алиева и Святым Престолом, были отреставрированы катакомбы Святых Марчеллино и Пьетро в Риме, по инициативе Президента Азербайджана Ильхама Алиева по случаю 1025-летия крещения Руси и 455-летия основания Астрахани на площади перед церковью Святого Владимира был воздвигнут памятник Князю Владимиру.

Наряду с этим, была оказана помощь в восстановлении семи церквей X-XII веков в поселениях Сантии, Френе-о-Соваж, Сен-Илер-ла-Жерар, Танвиль, Куржуст, Ревойон и Мал во французском департаменте Орн.

Министерство культуры Азербайджана сообщает, что независимо от происхождения, все христианские религиозные памятники и храмы, находящиеся на освобожденных от оккупации землях нашей страны, будут охраняться на высоком уровне, будут восстановлены и переданы в пользование.

(Автор: Джани Бабаева )