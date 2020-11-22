Последнее слово шехида… (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - В социальных сетях представлен поэтический видеопроект "Şəhidin son sözü" ("Последнее слово шехида"), сообщает Trend Life. Автором проекта является Наид Шадхан.

Видеопроект посвящен светлой памяти доблестных сынов Родины, которые отдали свою жизнь за территориальную целостность Азербайджана.

Автор проекта отмечает, что шехиды не умирают, и память о них вечно будет жить в наших сердцах. "Мы преклоняемся перед памятью всех шехидов, погибших за Родину, за территориальную целостность Азербайджана. Да упокоит Аллах их души", - говорится в сообщении.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Наталья Кочнева)