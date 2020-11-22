Последнее слово шехида… (ВИДЕО)
БАКУ /Trend Life/ - В социальных сетях представлен поэтический видеопроект "Şəhidin son sözü" ("Последнее слово шехида"), сообщает Trend Life. Автором проекта является Наид Шадхан.
Видеопроект посвящен светлой памяти доблестных сынов Родины, которые отдали свою жизнь за территориальную целостность Азербайджана.
Автор проекта отмечает, что шехиды не умирают, и память о них вечно будет жить в наших сердцах. "Мы преклоняемся перед памятью всех шехидов, погибших за Родину, за территориальную целостность Азербайджана. Да упокоит Аллах их души", - говорится в сообщении.
(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Наталья Кочнева)
Лента новостей
Переговоры с Россией по функционированию Мониторингового центра по Карабаху продолжаются - Ибрагим Калын
Представители дипкорпуса в Азербайджане воочию увидели последствия вандализма армян в городе Физули (ФОТО/ВИДЕО)
Когда будут меня вспоминать, пусть улыбаются. Точно так, как это делал я... - Памяти шехидов Карабахской войны
Подготовлено повторное обращение Омбудсмена в Красный Крест и ООН по поводу пленных азербайджанских солдат
Нужно строго контролировать соблюдение ограничений в связи с траурными церемониями, чтобы снизить заражаемость COVID-19 - специалист
Эксперты ИСЕСКО готовы к исследовательским визитам на освобожденные территории Азербайджана - гендиректор
Не все сразу восприняли договоренность от 9 ноября, попытались ее интерпретировать через призму геополитических игр - Лавров
Президент Ильхам Алиев отметил важную роль Президента Турции в деле укрепления мер безопасности в регионе
Президент Ильхам Алиев: Другие члены Минской группы, хоть и с опозданием, но тем не менее также выразили свое позитивное отношение к тексту заявления
Русские актеры осудили разрушение армянскими вандалами единственной православной церкви в Нагорном Карабахе (ФОТО)
Видеокадры в связи с "оскорбительными действиями в отношении тел армянских военнослужащих" фейковые - Генпрокуратура Азербайджана
Президент Ильхам Алиев: И Россия, и Турция будут участвовать в мерах по соблюдению перемирия и контролю над перемирием
Президент Ильхам Алиев: С момента подписания заявления каких-либо серьезных нарушений в прекращении огня не было
Президент Ильхам Алиев: За период военных действий армянской стороной были грубо нарушены все нормы ведения войны