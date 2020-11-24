Мы всегда говорим: "Шехиды не умирают!", "Родина неделима!" (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Заслуженный артист Азербайджана Рамиль Гасымов представил композицию "Шехиды" на слова Джигатель Исагызы и музыку Лалы Ахмедовой - памяти шехидов Карабахской войны, сообщает Trend Life.

"Шехиды вписали героические страницы в историю нашего народа, и я преклоняю голову перед их незабвенной памятью. Шехиды не умирают, их память вечно живет в сердце народа, они являются доблестным примером защиты родной земли от врагов. Мы всегда говорим: "Шехиды не умирают!", "Родина неделима!», "Карабах – наш, и всегда будет нашим!", - отметил Рамиль Гасымов.

(Автор: Вугар Иманов)