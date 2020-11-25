Азербайджанский театр в Лиге театров Шелкового пути

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский государственный академический театр оперы и балета принял участие в IV онлайн-конференции Международной лиги театров Шелкового пути (Silk Road İnternational League of Theatres - SRILT), сообщили Trend Life в театре.

Онлайн-конференция прошла 22-24 ноября при поддержке министерства культуры и туризма Китая, Бюро международного обмена и сотрудничества и Государственной ассоциации культуры и искусства Китая (CAEG).

Открытие состоялось в Оперном театре Гуанчжоу 22 ноября при участии руководителей оперных театров Китая и членов Международной лиги театров Шелкового пути, которые участвовали в работе конференции в онлайн-формате.

На открытии выступили вице-министр культуры КНР Джанг Ксу, директор Государственной ассоциации культуры и искусства Китая (CAEG) Квин Венуан и председатель совета правления Ли Джиншенг, а также посол Азербайджана в Китае Акрам Зейналлы.

В ноябре 2020 года Азербайджанский государственный академический театр оперы и балета стал полноправным членом Международной лиги оперных театров Шелкового пути, в которой представлены 124 известных музыкальных коллектива из 42 стран мира.

23 ноября состоялась торжественная презентация двух ведущих театров региона, которые официально были представлены всем членам этой организации - Казахского государственного театра оперы и балета имени Абая и Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета.

От Азербайджана на онлайн-конференции выступил главный дирижер и музыкальный руководитель театра, заслуженный артист Азербайджана, лауреат международных конкурсов, главный приглашенный дирижер международного оркестра Куньмин (Китай) Эйюб Гулиев.

Он рассказал о музыкальной культуре Азербайджана, истории создания театра оперы и балета, важных достижениях и последних постановках, в которых принимали участие видные оперные и балетные артисты мира. После выступления были продемонстрированы видео- и аудиоматериалы, связанные с деятельностью азербайджанского театра.

Наряду с азербайджанским дирижером, также выступили арт-руководители Caracalla Dance Theatre, Masca Theatre, Seoul Arts Centre, Dell’Arte Solucoes Culturais, Great Theater of Havana Alicia Alonso, Mexico City Esperanza Iris Theatre, Guangzhou Opera House.

(Автор: Джани Бабаева)