Армения сознательно уничтожала культурное наследие Азербайджана, фальсифицировала исторические факты - Ширин Меликова

БАКУ /Trend Life/ - Вторая Карабахская война, начавшаяся 27 сентября с масштабной провокации вооруженных сил Армении, обстрелявших позиции азербайджанской армии и населенные пункты в прифронтовой зоне, завершилась полной победой Азербайджана. Азербайджанская армия под руководством Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева проявила большую доблесть и восстановила территориальную целостность страны.



Во время 44-дневной Отечественной войны, вписанной в историю страны золотыми буквами, Азербайджанский национальный комитет Международного совета музеев (ICOM), руководствуясь девизом главы государства «Мы сильны вместе», начал активную борьбу в информационной сфере и продолжает успешно работать в этом направлении. Об этом сказала Trend Life председатель Азербайджанского национального комитета ICOM Ширин Меликова.

На протяжении длительного времени, сказала она, ведется работа по информированию о вандализме армян по отношению к памятникам истории и культуры на азербайджанских землях, которые до недавнего времени находились под армянской оккупацией: "Обращаясь в международные организации, мы хотим донести, что Армения, которая на протяжении многих лет проводила политику этнической чистки против азербайджанского народа, не только пыталась присвоить наши земли, но также сознательно уничтожала наше культурное наследие и памятники архитектуры, фальсифицировала исторические факты, распространяла ложную информацию, незаконно вывозила музейные экспонаты и т.п. Азербайджанский национальный комитет ICOM собирает все имеющиеся факты по этим вопросам, на их основе готовятся отчеты и рассылаются в соответствующие структуры".



По словам Меликовой, с начала второй Карабахской войны комитет распространил четыре заявления о защите культурного наследия: «В первом заявлении, подготовленном 1 октября 2020 года, говорится, что сотни культурных учреждений, расположенных на оккупированных территориях, стали жертвами армянского вандализма в результате агрессии Армении против Азербайджана, а также содержится призыв к мировому сообществу положить конец этому варварству». Она сообщила, что заявление было направлено руководству ICOM, его национальным и международным комитетам и региональным альянсам, а также опубликовано на официальном сайте Азербайджанского национального комитета ICOM и на его страницах в социальных сетях.



Было отмечено, что по поручению министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова, заявление было разослано в посольства Азербайджана за рубежом и через них передано в министерства культуры и иные соответствующие ведомства этих стран.



Меликова особо подчеркнула, что в период войны в результате обстрела вооруженными силами Армении Гянджи, второго по величине города Азербайджана, находящегося на значительном удалении от зоны боевых действий, пострадали объекты историко-культурного значения. Она сообщила, что в заявлении от 13 октября представлен список этих объектов, а также озвучен призыв к соответствующим организациям во главе с ООН осудить террористические акты, совершенные вооруженными силами Армении.



Было отмечено, что армяне в нарушение требований Протокола от 1999 года (подписантом которого является и Армения), Гаагской конвенции «О защите культурной собственности в период вооруженных конфликтов» 1954 года и Европейской конвенции «Об охране археологического наследия» 1992 года провели незаконные раскопки в крепости Шахбулаг XVIII века, расположенной близ Агдама, и незаконно вывезли полученные археологические материалы в Армению. Меликова добавила, что в очередном заявлении от 16 ноября, в котором перечислены все вышеупомянутые факты, содержится призыв к международным организациям, в частности ЮНЕСКО и ICOM, дать правовую оценку незаконному вывозу из страны ранее упомянутых культурных ценностей.



Председатель Азербайджанского национального комитета ICOM выразила сожаление по поводу необъективной, предвзятой позиции руководства Метрополитен-музея в Нью-Йорке: «В знак протеста Национальный комитет в своем последнем заявлении от 20 ноября представил список принадлежащих Азербайджану разрушенных и серьезно поврежденных национальных, историко-культурных памятников на оккупированных территориях и адресовал руководству музея обращение с призывом отказаться от однобокой и предвзятой позиции».



Меликова положительно оценила отношение ряда национальных и международных комитетов ICOM разных стран к вышеупомянутым заявлениям: «ICOM Боснии и Герцеговины, ICOM Турции, ICOM Америки, ICOM Перу и ICOM Этнографических музеев поддержали Азербайджанский национальный комитет ICOM, поделившись нашими заявлениями на своих страницах в социальных сетях. Наряду с этим, Азербайджанский национальный комитет ICOM получил письмо с выражением поддержки от Национальных комитетов ICOM Монголии и ICOM Перу. В своем письме Национальный комитет ICOM Перу выразил уверенность в том, что вызывающая ужас и непрекращающаяся армянская агрессия должна быть осуждена мировым сообществом и призвал международные организации вмешаться для решения этой проблемы. Кроме того, координатор Отдела по охране наследия ICOM Эльза Уртизвереа направила письмо в Национальный комитет с вопросом о том, не пострадал ли какой-либо музей в регионе, и выражением готовности к оказанию помощи в случае необходимости. Международный совет музеев (ИКОМ) распространил заявление, решительно осуждающее уничтожение в Нагорном Карабахе культурного наследия».

Председатель Азербайджанского национального комитета ICOM также рассказала о предстоящей встрече с участием двух председателей комитетов ICOM по управлению рисками стихийных бедствий, а также с руководителем Отдела ICOM по охране наследия, которая состоится в ближайшие дни. Она сообщила, что предоставит в ходе встречи информацию о разрушенных музеях и разграбленных экспонатах, а также отметила, что в ходе мероприятия состоится обсуждение создания рабочей группы по совместному исследованию этих проблем на международном уровне.

(Автор: Вугар Иманов)