Конкурс "Моя душа – Азербайджан" – победители получат денежные награды

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджане объявлено о проведении Республиканского творческого конкурса среди мастеров графики и акварели под названием "Can Azərbaycan" ("Моя душа – Азербайджан"), сообщили Trend Life организаторы проекта. Конкурс приурочен к Победе во Второй Карабахской войне.

Проект реализуется при организации Азербайджанской государственной картинной галереи, представительства в стране Международного общества акварелистов (IWS Globe) - IWS Azerbaijan и Центра искусств "Хатаи", а также при поддержке министерства культуры и Союза художников Азербайджана.

Проект направлен на повышение интереса к работам, созданным в технике графика и акварель, а также призван воспеть в художественных произведениях доблесть и мужество, проявленные азербайджанской армией под руководством Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Азербайджана, Президента Ильхама Алиева, и единство всего азербайджанского народа.

К участию в конкурсе приглашаются художники, работающие в технике графики и акварели. В проекте могут принять участие как азербайджанские, так и зарубежные авторы старше 18 лет.

Тема работ – Азербайджан, размер произведений – свободный. Все представленные работы должны быть оригинальными и не являться копией произведений других художников. Участники могут представить до трех работ, однако для проекта будет отобрана только одна работа каждого автора. Участие в фестивале – бесплатное, работы будут отбираться онлайн.

Произведения должны быть размещены до 5 марта 2021 года в группе Центра искусств "Хатаи" в Facebook(https://www.facebook.com/groups/144172178999749/?ref=share) с указанием имени, фамилии автора, названием работы, техники, в которой она выполнена и размера, а также нужно указать адрес электронной почты автора.

Первый отборочный тур пройдет в формате онлайн. Победившие в конкурсе произведения останутся в фонде Центра искусств "Хатаи".

Призовой фонд:

I место – 500 манатов

II место – 250 манатов

III место – 100 манатов

Пять мест - поощрительный приз – акварельный набор.

Наряду с наградами, в газете "Mədəniyyət" будет опубликована статья о лучшем произведении конкурса и его авторе.

(Автор: Джани Бабаева )