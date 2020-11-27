Зульфие Ханбабаевой прислали из Шуши флаг Азербайджана – звучит песня "Şuşanın dağları" (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - В освобожденном от армянской оккупации городе Шуша прозвучала песня народной артистки Азербайджана Зульфии Ханбабаевой "Şuşanın dağları başı dumanlı". На распространенном в соцсетях видеоролике, в котором звучит эта песня, солдат, держа флаг Азербайджана, стоит у крепостной стены города Шуша. Этот флаг был преподнесен им в качестве подарка самой исполнительнице.

В интервью Trend Life Зульфия Ханбабаева поделилась впечатлениями: "Вчера вечером я получила наш флаг от солдата по имени Эльвин, одного из солдат, освободивших нашу древнюю Шушу, и счастье настолько переполнило мою душу, что очень трудно передать это словами. Это было очень трогательно, чувство гордости переполняет мое сердце! Я прижала к груди флаг Азербайджана, священный для каждого азербайджанца, тем более побывавший в Шуше, поцеловала его, расплакалась, не могла сдержать эмоций... К большому сожалению, я никогда не была в Шуше, хотя всегда исполняла композицию "Şuşanın dağları başı dumanlı", мечтая побывать в этом городе, который дорог сердцу каждого азербайджанца. Шуша 28 лет была под армянской оккупацией, но я всегда верила, что она будет освобождена! И наконец эта моя мечта, как и мечта миллионов азербайджанцев, сбывается, и я там обязательно выступлю и исполню эту песню. С большим нетерпением жду этого момента и от всей души выражаю признательность Эльвину за столь бесценный подарок", - сказала Зульфия Ханбабаева.

"Şuşanın dağları başı dumanlı" (Вершины гор Шушы покрыты туманом) - посвящённая городу Шуша азербайджанская народная песня, написанная и исполненная легендарным ханенде Ханом Шушинским. Сам автор, Хан Шушинский говорил, что в песне природа города Шуша сравнивается с красотой юной девушки. Ее голова покрыта платком так же, как и вершины шушинских гор покрыты туманом. Средняя часть гор покрыта цветами, маками и потому напоминает красную кофту девушки, а подножья гор сравнимы с её юбкой зеленого цвета.

Народная артистка отметила, что в эти дни счастье переполняет души и сердца миллионов азербайджанцев по всему свету.

"Этой славной победы и освобождения наших земель от армянской оккупации мы ждали на протяжении около 30 лет. И это осуществилось благодаря единству нашего народа и доблестной армии во главе с Верховным главнокомандующим, Президентом Ильхамом Алиевым. Как говорит наш Верховный главнокомандующий, все мы были как единый железный кулак, который сокрушил врага, развеял его мифы и ложь, показал всему миру нашу мощь и единство во имя борьбы с армянским фашизмом и вандализмом. Ценой героизма и крови наших доблестных солдат и офицеров мы добились этих светлых дней. Вечная память шехидам, перед которыми все мы преклоняем головы, так же, как и перед их родителями, воспитавшими таких отважных сыновей! Я думаю, что их души сейчас радуются на небесах, потому что они отомщены, эти герои Первой и Второй Карабахской войн навсегда останутся в нашей памяти. Желаю скорейшего выздоровления нашим раненым воинам. Особо отмечу нашу молодежь, тысячи представителей которой записывались добровольцами на фронт. Пусть Всевышний дарует Азербайджану, всем его гражданам, независимо от национальности и вероисповедания, всем азербайджанцам, проживающим за рубежом, только счастливые дни, мирного неба и успехов в жизни", - отметила Зульфия Ханбабаева.

(Автор: Вугар Иманов)