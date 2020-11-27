"Музыкальное сокровище Карабаха" - Международный центр мугама о творчестве Сулеймана Алескерова

БАКУ /Trend Life/ - Международный центр мугама в Баку продолжает реализацию проектов, направленных на пропаганду музыкального наследия колыбели древней культуры Азербайджана – Карабаха, сообщили Trend Life в пресс-службе Центра.

Проект Центра "Музыкальное сокровище Карабаха" посвящен известным деятелям музыки данного региона. Автором идеи проекта является директор Международного центра мугама, народный артист Азербайджана Мурад Гусейнов.

Очередной выпуск проекта посвящен известному композитору Сулейману Алескерову.

Алескеров - народный артист Азербайджана, лауреат Государственной премии, талантливый дирижёр, известный педагог, общественный деятель, профессор, видный композитор, который внес значительный вклад в развитие музыкальной культуры страны.

Творчество композитора, пронизанное глубокой любовью к родной земле, к родным истокам - одна из ярких страниц истории профессиональной музыки Азербайджана.

Его произведения отличаются глубокой самобытностью.

Сулейман Алескеров родился 22 февраля 1924 в городе Шуша. В 1948 году, окончив с отличием Азербайджанскую государственную консерваторию (сейчас – Бакинская музыкальная консерватория), становится директором Бакинского музыкального училища. С 1949 по 1951 год - художественный руководитель оркестра Комитета кинематографии Азербайджана. В 1951-1952 годы - руководитель ансамбля песни и пляски Азербайджанской государственной филармонии (сейчас - Азербайджанская государственная академическая филармония имени Муслима Магомаева ). В 1954-1956 годы - начальник управления по делам искусства министерства культуры Азербайджана. С 1956 по 1958 годы - дирижёр оркестра азербайджанских народных инструментов. С 1958 года являлся преподавателем, а с 1968 - доцентом консерватории. В 1958-1960 годы - художественный руководитель Республиканского комитета по телевидению и радиовещанию, затем на протяжении 11 лет, с 1960 по 1971 год, - директор и главный дирижёр Театра музыкальной комедии (сейчас – Азербайджанский государственный академический музыкальный театр).

С 1970 года возглавлял учебно-методический совет по музыкально-эстетическому воспитанию министерства просвещения Азербайджанской ССР. С 1991 по 2000 год - директор Шушинского филиала консерватории, созданного по его же инициативе.

Композитор написал две оперы ("Бахадур и Сона", "Увядающие цветы"), двенадцать оперетт ("Цветок любви" (1945 год), "Звезда" (1948), "Сами разберемся" (1962), "Вдруг не так" (1964), "Нищий сын миллионера" (1966), "Где же ты, холостяцкая жизнь" (1968), "Севиндик ищет невесту" (1970) и т.д.), две симфонии ("Молодёжная", "Родина"), симфонический мугам "Баяты-шираз", увертюры для симфонического оркестра, две симфонические поэмы, шесть кантат, произведения различных жанров для хора и оркестра народных инструментов и около 200 песен и романсов. Он также является автором ряда учебных пособий для общеобразовательных школ. Сулейман Алескеров был удостоен следующих наград - орден "Знак Почёта" (09.06.1959), звания "Заслуженный деятель искусств Азербайджанской ССР" (24.05.1960), Государственной премии Азербайджанской ССР имени Узеира Гаджибекова (1967), звания "Народного артиста Азербайджанской ССР" (18.06.1974), орден "Шохрат" (21.02.1999)

Скончался 21 января 2000 года.

(Автор: Джани Бабаева)