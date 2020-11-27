Французский колорит в азербайджанских фильмах – яд змеи, Мусье Жордан, Гасан бек и Агасалим Чылдаг (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджане всегда с особым уважением относились к Франции. Многие творческие деятели Франции, мировые звезды, посетив Азербайджан, высоко отзывались об истории, культуре, толерантности, мультикультурализме, гостеприимстве нашей страны. А если обратиться к истории, то достаточно вспомнить путешествие по Азербайджану великого французского писателя Александра Дюма, его впечатления, вошедшие в книгу "Кавказ", или же по-настоящему дружеские отношения прославленного партизана Ахмедии Джабраилова и генерала Шарля де Голля. Можно очень много привести подобных примеров… Поэтому негодование азербайджанской общественности понятно, ведь за последний период французы, считающие армян своими братьями, и даже большими французами, чем они сами, фактически поддерживают режим армянского сепаратизма. Более того, этим французы показывают себя большими армянами, чем сами армяне. Не забывайте, что Карабах - это Азербайджан! Всегда был, есть и будет!

В этом материале мы решили представить читателям Trend Life французский колорит, взятый из азербайджанских фильмов, который преподносим сквозь призму юмора.

В комедийном фильме Тимура Бекирзаде "Дорожное происшествие", один из главных героев Гурбан киши словами "если ты врешь, пусть тебя в язык ужалит французская змея", обвиняет своего племянника Макинтоша в мошенничестве.

В культовом фильме Гусейна Сеидзаде "Не та, так эта" (Мешади Ибад) один из персонажей - Гасан бек, который обучался во Франции, часто использует в своей речи французские слова, показывая себя прогрессивным для того времени человеком. В реальности, это прощелыга и взяточник, который к тому же не любит все мусульманское.

Вагифом Мустафаевым даже был снят комедийный фильм "Француз", который повествует о Фармане - после образования в Европе он возвращается домой, начиная свысока смотреть на своих соотечественников, отрицать национальные традиции и говорить на французском языке. В одном из эпизодов мейханачы Агасалим Чылдаг призывает его все же стать мусульманином.

Дурным влиянием Франции и нравственным падением Шахбаз-бека может завершиться его отъезд в эту страну для получения образования вместе с французским ботаником Мусье Жорданом, который гостит в Азербайджане. Родители Шахбаз-бека всячески противятся этому и зовут на помощь дервиша-колдуна. Это происходит в культовом фильме Шамиля Махмудбекова и Кямиля Рустамбекова "Дервиш взрывает Париж". Кстати, действие фильма происходит в середине XIX века в Карабахском ханстве, а Мусье Жордан говорит, что нет лучшей земли на свете, чем Карабах.

(Автор: Вугар Иманов Редактор: Наталья Кочнева)