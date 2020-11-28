Звезды Содружества – представителям Азербайджана вручены премии МФГС

БАКУ /Trend Life/ - Директору Национального музея истории Азербайджана Национальной академии наук (НАНА), академику Наиле Велиханлы и азербайджанской поэтессе Саиде Салаевой вручены премии Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества (МФГС) и Совета по гуманитарному сотрудничеству СНГ, сообщает Trend Life со ссылкой на сайт МФГС.

27 ноября 2020 года состоялась торжественная церемония награждения лауреатов премий "Звезды Содружества" и "Содружество дебютов". Мероприятие проходило в онлайн-формате.

"Звезды Содружества" - главная награда Содружества независимых государств за высочайшие достижения в гуманитарной сфере. Ее обладателями в этом году стали представители 9 стран, среди которых и директор Национального музея истории Азербайджана Наиля Велиханлы.

Премия "Содружество дебютов" присуждалась в этом году молодым специалистам за деятельность в сфере продвижения книг и чтения. Среди награжденных азербайджанская поэтесса Саида Салаева.

Лауреатов приветствовали председатель правления МФГС, посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглу, сопредседатель правления Фонда, специальный представитель Президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, исполнительный директор МФГС Анатолий Иксанов.

(Автор: Джани Бабаева)