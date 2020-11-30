Посмотрите, во что превратили Дворец Панах Али-хана армянские вандалы (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Освобождение Агдамского района Азербайджана от оккупации выявил очередной факт армянского вандализма. Как известно, Агдам полностью уничтоженный город и лишь чудом здесь сохранилась Джума мечеть, о которой неоднократно писали. Этот материал посвящен Мавзолею Панах Али-хана, который армяне превратили в хлев, держали коров и свиней, а во время военных действий использовали как убежище.

Панах Али-хан (азерб. Pənah Əli xan; 1693 - 1763) - создатель и первый правитель Карабахского ханства, основатель ханской династии Джаванширов. При нём к Карабаху были присоединён Зангезур и поставлены в зависимость ханы Гянджи, Нахчывана, Иревана и Ардебиля.

Дворец был построен в 1738 году Панах Али-ханом. Он был построен из белого камня, состоит из двух корпусов в перпендикулярной друг другу форме, с купольным перекрытием. Основной корпус состоит из большого зала с прилегающими комнатами. Перед южной частью находится большая терраса. Здесь также находится диванхана, где Панах Али-хан принимал гостей. Поблизости находится кладбище, где похоронены потомки Панах Али-хана, а также мавзолей Панах Али-хана и Хуршидбану Натаван (1832, Шуша - 1897), известная также как Хан кызы (ханская дочь), поэтесса, дочь последнего карабахского хана Мехтикули-хана, внучка Ибрагим Халил-хана. Все это разрушено и находится в ужасном состоянии.

(Автор: Вугар Иманов)