Азербайджанские ученые обсудили с зарубежными коллегами турецкую культуру и искусство

БАКУ /Trend Life/ - Сотрудники Национального музея истории Азербайджана Национальной академии наук (НАНА) приняли участие в XIV Международном симпозиуме по турецкой культуре, искусству и сохранению культурного наследия, сообщили Trend Life в музее. Симпозиум, организованный в турецком городе Конье прошел в онлайн формате.

В рамках мероприятия заместитель директора музея, доцент Хабиба Алиева выступила с докладом на тему "Могила Шахандан, олицетворяющая турецко-исламскую культуру", доктор философии по истории Али Фархадов на тему "Ислам в Азербайджане на примере аль-Бакуви", а доктор философии по истории Айнур Бабаева - на тему "Роль и значение международных связей музеев Азербайджанского национального Комитета ИКОМ".

Международный симпозиум прошел 2-4 декабря.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Наталья Кочнева)