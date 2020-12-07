Он мечтал спеть "Карабах шикестеси" на равнине Джыдыр… - Международный центр мугама рассказал о выдающемся ханенде Ягубе Мамедове

БАКУ /Trend Life/ - Очередной выпуск проекта "Музыкальное сокровище Карабаха" Международного центра мугама посвящен народному артисту, выдающемуся ханенде Ягубу Мамедову, сообщили Trend Life в пресс-службе Центра.

Ягуб Мамедов родился 5 мая 1930 года в Агджабеди. Он видный представитель карабахской исполнительской школы второй половины ХХ века. Ягуб Мамедов получил профессиональное музыкальное образование, а также учился секретам мугамного искусства у выдающегося ханенде Сеида Шушинского, приобрел глубокие знания в области музыки и поэзии.

Ягуб Мамедов привлекал внимание слушателей красивым голосом, неповторимой манерой исполнения. Ханенде был прекрасным знатоком всех мугамных дястгяхов, обладал глубокими знаниями в поэзии Азербайджана. Мамедов долгие годы был солистом Азербайджанской государственной филармонии имени Муслима Магомаева (сейчас - Азербайджанская государственная академическая филармония имени Муслима Магомаева) и выступал с концертами.

Граммофонные пластинки с мугамами в его исполнении распространялись по всему Ближнему и Среднему Востоку. Мастер мугамного искусства Ягуб Мамедов создал свои традиции, многие ханенде его времени, а также молодое поколение исполнителей, опираются на его творчество.

Ягуб Мамедов, скончавшийся 5 июня 2002 года, говорил, что исполнит "Карабах шикестеси" на равнине Джыдыр, и споет так, чтобы исчезла вся боль, пережитая за годы, прожитые без Карабаха. Мастер мугама жил ради того, чтобы увидеть Карабах, но, к сожалению, не дожил до этого радостного дня.

Следует отметить, что 16 июня 2017 года в Международном центре мугама состоялся вечер памяти Ягуба Мамедова. Мероприятие транслировалось на телеканале "Mədəniyyət" ("Культура").

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Наталья Кочнева)