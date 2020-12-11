Музеи Азербайджана в условиях пандемии: адаптация к новым стандартам (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Директор Азербайджанского национального музея ковра, председатель Национального комитета ICOM, заслуженный работник культуры Ширин Меликова приняла участие в международной онлайн-конференции "Музеи в условиях пандемии: адаптация к новым стандартам", сообщили Trend Life в музее.

Онлайн-конференция прошла по инициативе Алматинского офиса ЮНЕСКО в рамках проекта ResiliArt.

Ширин Меликова проинформировала об онлайн-деятельности Азербайджанского национального музея ковра во время пандемии COVID-19, отметив, что музей за кратчайший срок адаптировал свою работу к требованиям карантинного периода и было реализовано множество успешных проектов. Она рассказала и о влиянии пандемии на музейную сферу в стране, согласно исследованию Национального комитета ИКОМ Азербайджана.

На конференции также выступили музейные специалисты из Казахстана, Польши, России и Кыргызстана.

(Автор: Джани Бабаева)