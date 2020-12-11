Дом Сулеймана Алескерова в Шуше… (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Международный центр мугама подготовил видеоролик, посвященный народному артисту, лауреату Государственной премии, видному композитору, дирижёру, известному педагогу, общественному деятелю, профессору Сулейману Алескерову, сообщили Trend Life.

В видеоролике представлены кадры дома композитора в Шуше, а также фотографии, отражающие его жизнь и творческий путь. Сулейман Алескеров один из композиторов, который занимает почетное место в музыкальной сокровищнице Азербайджана. Творчество композитора - одна из ярких страниц истории профессиональной музыки Азербайджана.

Богатое творческое наследие композитора охватывает многие жанры азербайджанской профессиональной музыки. Композитор написал две оперы ("Бахадур и Сона", "Увядающие цветы"), двенадцать оперетт, две симфонии ("Молодёжная", "Родина"), симфонический мугам "Баяты-шираз", увертюры для симфонического оркестра, две симфонические поэмы, шесть кантат, произведения различных жанров для хора и оркестра народных инструментов и около 200 песен и романсов.

Сулейман Алескеров всегда старался выразить в своих произведениях лучшие традиции нашей народной музыки, имеющей древнюю и богатую историю. Память о композиторе вечно живет в сердцах любителей музыки.

(Автор: Джани Бабаева)