Три уникальных азербайджанских ковра XVII-XIX веков возвращены на родину (ФОТО)

Культура 11 декабря 2020 22:30 (UTC+04:00)
Три уникальных азербайджанских ковра XVII-XIX веков возвращены на родину (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - 11 декабря в Азербайджанском национальном музее искусств в Баку состоялось мероприятие, посвященное презентации ковров, приобретенных на ярмарке Сартирано в Италии, и 40-летию Историко-краеведческого музея Джебраильского района, сообщили Trend Life в пресс-службе министерства.

В своем выступлении первый заместитель министра культуры Азербайджана, исполняющий обязанности министра культуры Анар Керимов поздравил всех с Победой в Отечественной войне, которую доблестная азербайджанская армия одержала под руководством Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Азербайджана, Президента Ильхама Алиева.

Рассказывая о приобретённых министерством коврах, Анар Керимов отметил, что в нашу страну привезены три уникальных азербайджанских ковра XVII-XIX веков, имеющих научное, художественное, историческое и музейное значение, которые были выставленные на продажу на знаменитой ярмарке Сартирано в Италии.

Было подчеркнуто, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева всегда уделяют особое внимание развитию искусства ковроткачества, его продвижению на международной арене, правильной атрибуции азербайджанских ковров, хранящихся во всемирно известных музеях мира. Ведется важная работа по покупке и возврату в нашу страну азербайджанских ковров, выставляемых на зарубежных аукционах.

Было отмечено, что возвращение Карабахских ковров на Родину в этот исторический период, когда Карабах – исконная земля Азербайджана, был освобожден от оккупации, является важным событием для нашей истории и культуры.

На мероприятии было подчеркнуто, что один из самых известных Карабахских ковров "Челеби" передается в Шушинский филиал Азербайджанского национального музея ковра, а ковер "Губа" - в Азербайджанский национальный музей ковра.

Другой оригинальный ковер, принадлежащий к группе Карабахских ковров, будет передан Азербайджанскому национальному музею искусств.

Также Анар Керимов проинформировал участников мероприятия о 40-летнем юбилее Историко-краеведческого музея Джебраильского района.

Директор музея Тариэль Аббасов рассказал, что это учреждение культуры - единственный музей, которому удалось сохранить подавляющее большинство своих экспонатов во время оккупации наших земель вооруженными силами Армении. В целом из более 17 тысяч экспонатов удалось спасти около 16 тысяч. Спасенные экспонаты хранятся в Азербайджанском национальном музее Независимости.

На мероприятии к 40-летию музея его сотрудникам со стороны министерства культуры были вручены почетные грамоты и денежные награды.

Также был продемонстрирован видеоролик, посвященный 40-летию Историко-краеведческого музея Джебраильского района. Затем состоялось ознакомление с выставкой. Отметим, что в связи с карантинным режимом экспозицию можно посмотреть на сайте museum.az.

(Автор: Джани Бабаева)

Три уникальных азербайджанских ковра XVII-XIX веков возвращены на родину (ФОТО) - Gallery Image
Три уникальных азербайджанских ковра XVII-XIX веков возвращены на родину (ФОТО) - Gallery Image
Три уникальных азербайджанских ковра XVII-XIX веков возвращены на родину (ФОТО) - Gallery Image
Три уникальных азербайджанских ковра XVII-XIX веков возвращены на родину (ФОТО) - Gallery Image
Три уникальных азербайджанских ковра XVII-XIX веков возвращены на родину (ФОТО) - Gallery Image
Три уникальных азербайджанских ковра XVII-XIX веков возвращены на родину (ФОТО) - Gallery Image
Три уникальных азербайджанских ковра XVII-XIX веков возвращены на родину (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Три уникальных азербайджанских ковра XVII-XIX веков возвращены на родину (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Три уникальных азербайджанских ковра XVII-XIX веков возвращены на родину (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Три уникальных азербайджанских ковра XVII-XIX веков возвращены на родину (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Три уникальных азербайджанских ковра XVII-XIX веков возвращены на родину (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Три уникальных азербайджанских ковра XVII-XIX веков возвращены на родину (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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