Карабах в хореографической композиции (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Коллектив Государственного ансамбля танца Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева подготовил музыкально-хореографический видеопроект "Карабах", посвященный Победе Азербайджана, сообщает Trend Life.

Автором музыки композиции "Карабах" является Бахрам Насибов, слова известной песни изменены под современные реалии, автор слов – ветеран Первой Карабахской войны Рафаэль Огуз Турк.

Композицию исполнил народный артист Азербайджана Тейюб Асланов. Режиссер видеоклипа - Рашад Сулейманоглу, автор идеи проекта - ветеран Первой Карабахской войны Эльшан Гусейнов.

Постановка танцев – народный артист, художественный руководитель ансамбля Руфат Халилзаде и заслуженный артист Ханлар Баширов.

Проект был подготовлен за короткий срок при содействии министерства культуры, министерства обороны Азербайджана и Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева.

В хореографической композиции авторы отразили силу, героизм и мужество азербайджанских военнослужащих, их патриотизм и безграничную любовь к Родине.

(Автор: Джани Бабаева)