Карабах - это Азербайджан! Все средства от новой книги для детей будут перечислены в Фонд "YAŞAT" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - 24 декабря 2020 года в день рождения Президента Азербайджана и Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева во всех книжных магазинах столицы появится новая книга Бахрама Багирзаде «Карабах - это Азербайджан» для детей», которую автор посвятил Президенту Победы, сообщил Trend Life автор издания.

«Книга выйдет на двух языках – азербайджанском и русском. Благодаря фразе нашего Президента «Карабах - это Азербайджан!», которая облетела весь мир и уже записана в мировую историю золотым цветом Победы, появилось название этой книги. Она расскажет маленьким читателям о Карабахе, который является душой нашей страны, наполненной светом азербайджанских гениев, могучей поступью карабахских скакунов и доблестью храбрых воинов. Мальчики и девочки познакомятся с природой Карабаха, древними городами, величественными мечетями и христианскими храмами, памятниками истории и архитектуры. Огромное спасибо Президенту Победы и азербайджанской армии за их подвиг – возвращение Карабаха!», – отметил Бахрам Багирзаде.

Все вырученные средства Бахрам Багирзаде перечислит в Фонд "YAŞAT", который создан в целях поддержки обеспечения раненых в связи с защитой территориальной целостности Азербайджана и семей шехидов.

Бахрам Багирзаде – заслуженный артист Азербайджана, член Союза художников и кинематографистов, Объединения фотографов и Общества карикатуристов, писатель, актер и режиссер, член легендарной команды КВН "Парни из Баку" – чемпионов ХХ века, автор более сорока детских книг.

(Автор: Вугар Иманов Редактор: Наталья Кочнева)