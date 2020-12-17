Ширин Меликова приняла участие в Международном конгрессе

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджан представлен на IV Международном конгрессе "Культурное достояние Узбекистана как основа нового ренессанса", проходящем в Ташкенте в рамках недели культурного наследия Узбекистана, сообщает Trend Life.

В конгрессе, работа которого продолжится до 21 декабря, в видеоформате приняла участие директор Азербайджанского национального музея ковра, председатель Азербайджанского национального комитета ИКОМ Ширин Меликова. Она выступила на тему "Деятельность Азербайджанского национального музея ковра в период пандемии".

Вначале Ширин Меликова рассказала об истории музея и его развитии. Далее было рассказано об успешной онлайн-деятельности Азербайджанского национального музея ковра в период пандемии, адаптации работы к требованиям карантинного периода в кратчайшие сроки.

Ширин Меликова подробно рассказала о проведенных в этот период онлайн-выставках, множестве успешно реализованных проектов, об интересной информации, публикуемой на страницах музея в социальных сетях и т.д.

Отметим, что наряду с Азербайджаном к конгрессу присоединились также ученые и специалисты из Турции, России, Китая, Индии и других стран.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Наталья Кочнева)