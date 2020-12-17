Потрясающий проект на русском языке! Шуша возвращается домой! Карабах, ты вновь обрел покой! (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Народные артисты Азербайджана Тунзаля Агаева, Зульфия Ханбабаева, Аббас Багиров и исполнитель Хайям Нисанов представили проект "Шуша возвращается домой", посвященный победе Азербайджана над агрессивным режимом Армении, восстановлению территориальной целостности и древнему азербайджанскому городу Шуша, сообщает Trend Life.

Композиция, безусловно, очень трогательная. "Шуша снова возвращается домой! Карабах, ты вновь обрел покой! Мы тебя обнимем крепко…" - звучат строки из песни.

Исполнители выразили признательность Фонду Гейдара Алиева и Центру Гейдара Алиева за содействие в реализации проекта.

Режиссер – Джалал Кенгерли, автор слов и музыки - Сеймур Асланов, аранжировка - Брендон Стоун, балабан – Орхан Мусаев, тар – Алекбер Алекберов, звук- Renever Studio.

(Автор: Вугар Иманов)