Потрясающий проект на русском языке! Шуша возвращается домой! Карабах, ты вновь обрел покой! (ВИДЕО)
БАКУ /Trend Life/ - Народные артисты Азербайджана Тунзаля Агаева, Зульфия Ханбабаева, Аббас Багиров и исполнитель Хайям Нисанов представили проект "Шуша возвращается домой", посвященный победе Азербайджана над агрессивным режимом Армении, восстановлению территориальной целостности и древнему азербайджанскому городу Шуша, сообщает Trend Life.
Композиция, безусловно, очень трогательная. "Шуша снова возвращается домой! Карабах, ты вновь обрел покой! Мы тебя обнимем крепко…" - звучат строки из песни.
Исполнители выразили признательность Фонду Гейдара Алиева и Центру Гейдара Алиева за содействие в реализации проекта.
Режиссер – Джалал Кенгерли, автор слов и музыки - Сеймур Асланов, аранжировка - Брендон Стоун, балабан – Орхан Мусаев, тар – Алекбер Алекберов, звук- Renever Studio.
(Автор: Вугар Иманов)