Турецкие музыканты отметили победу Азербайджана онлайн-проектом "Джан Карабах" (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Турецкие музыканты и певцы Творческого центра культуры и туризма Анкары исполнили онлайн (каждый из своего дома) известную азербайджанскую композицию "Can Qarabağ" ("Джан Карабах"), сообщает Trend Life. Проект посвящен победе Азербайджана над агрессивным режимом Армении и восстановлению территориальной целостности страны.

Песня "Can Qarabağ" была написана Бахрамом Насибовым в 1968 году. Впервые по радио её услышали в 1972-м году в исполнении молодого и талантливого певца Арифа Бабаева, который ныне является народным артистом Азербайджана, корифеем национальной музыки и искусства. Как только песня прозвучала в эфире, она сразу обрела большую популярность, став настолько известной и любимой, что ни одно мероприятие Арифа Бабаева невозможно было представить без неё. В разные годы её исполняли многие известные азербайджанские певцы как старшего, так и молодого поколения. В 2000-м году песня "Can Qarabağ" вошла в турецкий альбом "Türk dünyasının savaşların müzikteki izləri".

(Автор: Вугар Иманов Редактор: Наталья Кочнева)