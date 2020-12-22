Реалистичный взгляд на мир Вагифа Уджатая: Вся правда о Карабахе, национальные традиции, удивительные портреты (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанское изобразительное искусство понесло тяжелую утрату. 20 декабря в возрасте 65 лет скончался известный художник, преподаватель Азербайджанской государственной академии художеств и Художественного колледжа имени Азима Азимзаде Вагиф Уджатай (Гусейнов), сообщает Trend Life.

Вагиф Уджатай родился 22 июня 1955 года в селе Такья Шабранского района Азербайджана. В 1978 году окончил Азербайджанское государственное художественное училище имени Азима Азимзаде, а в 1987 году – Санкт-Петербургскую академию художеств имени Ильи Репина. С 1990 года серьезно занимался карикатурой.

На протяжении более сорокалетней творческой деятельности он создавал удивительные портреты соотечественников, исторических личностей, пейзажи родного края, которые своим реализмом поражали любителей искусства. При всем тематическом и жанровом разнообразии творчества мастера кисти наиболее заметное место в нем занимает отображение истории азербайджанского народа. Особо следует отметить серию работ художника, посвященную Карабахской войне, тем более, что их сюжеты отнюдь не плод воображения, а представляют собой прямое художественное отражение реальных фактов. Вагиф Уджатай активно изобличал антигуманную сущность армянского воинствующего национализма и сепаратизма, стал одним из первых художников, который отразил в своих работах Ходжалинский геноцид, совершенный армянскими агрессорами в феврале 1992 года, акты геноцида в отношении азербайджанцев, совершавшиеся армянами за период двухсот лет. В частности, его серия из 69 графических табло «Смотри! Замечай! Не забывай!» без всякого преувеличения не имеет себе подобных. Эта серия посвящена ситуации на оккупированных территориях Азербайджана и каждая из работ является летописью армянской агрессии. Каждое из составляющих ее табло создано на основе свидетельств очевидцев событий, и поэтому речь идет не просто о произведениях изобразительного искусства, но и о своего рода документах, представляющих историческую ценность.

«Мое искусство несет истину человечеству. Это мой реалистический взгляд на мир», - говорил Вагиф Уджатай. Он был счастлив оттого, что стал свидетелем освобождения оккупированных земель Родины.

(Автор: Вугар Иманов)