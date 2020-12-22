Гурама – древнее искусство и ценные экспонаты в Музейном центре "Ичеришехер" (ФОТО)
БАКУ /Trend Life/ - В фонд Музейного центра "Ичеришехер" при Государственном историко-архитектурном заповеднике "Ичеришехер" были переданы ценные образцы декоративно-прикладного искусства, сообщает Trend Life.
Переданные образцы относятся к оригинальной лоскутной технике – искусству гурама, в которой преобладают богатые и красочные геометрические орнаменты. Этот вид искусства, занимающий особое место в художественной культуре Азербайджана, связан с древними историческими корнями и традициями.
Сложный вид искусства - гурама, постепенно стал утрачивать свою популярность, и со временем был забыт. Однако отрадно, что в некоторых регионах Азербайджана и сегодня можно встретить работы представительниц старшего поколения, которые занимались искусством гурама.
Две такие работы передал Музейному центру сотрудник Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" Талех Аббасов.
Автор этих прекрасных образцов искусства гурама - Басира Мамедова, жительница села Демирчи Шемахинского района. Переданные образцы относятся к 1945-1950 годам.
(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Наталья Кочнева)