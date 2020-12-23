"Азербайджанская литература" на узбекском языке

БАКУ /Trend Life/ - На узбекском языке издана книга "Азербайджанская литература" преподавателя Ташкентского государственного университета востоковедения Атхамбека Алимбекова, сообщает Trend Life со ссылкой на сайт Азербайджанского культурного центра имени Гейдара Алиева при посольстве Азербайджана в Узбекистане.

Книга издана в рамках серии "Литература братских тюркских народов".

В ней представлены сведения и отрывки из произведений великих азербайджанских поэтов Низами Гянджеви, Имадеддина Насими, Мухаммеда Физули, Гусейна Джавида, Самеда Вургуна. В целом в издании представлена информация и произведения 34 литераторов.

В разделе прозы опубликованы рассказы Анара, Юнуса Огуза, Фируза Мустафы, Эльчина Гусейнбейли, Кямиля Афсароглу, Яшара, Азизы и Парвин.

Книга предназначена как в качестве учебного пособия для филологических факультетов вузов, так и для широкого круга читателей.

(Автор: Джани Бабаева)