Карабахская тетрадь, или Мираж Пашиняна - новая книга из Санкт-Петербурга

БАКУ /Trend Life/ - В Санкт-Петербурге вышла книга азербайджанского поэта, писателя и публициста, члена Союза писателей России, лауреата национальных и международных литературных премий Зейтуллы Джаббарова "Карабах - это Азербайджан! Карабахская тетрадь". Как сообщил Trend Life автор издания, книга посвящена героическому азербайджанскому народу, участвовавшему в освободительной войне против армянских оккупантов.

"Карабах - это Азербайджан! Карабахская тетрадь" состоит из лироэпических произведений, написанных автором в разное время, и восьми поэм, легенд и баллад.

"Произведение плод моих бессонных ночей, раздумий и переживаний. Признаюсь, не просто писать о регионе, который ты любишь и не можешь без него дышать. Почти 30 лет этот райский уголок Азербайджана находился под армянской оккупацией. И столько же времени шли безрезультативные мирные переговоры. Все это время агрессор постоянно нарушал режим прекращения огня, оккупанты обстреливали мирные азербайджанские сёла. От тяжелых снарядов разрушались жилые строения, гибли дети, женщины и старики. Перечислить страдания нашего населения невозможно. И эта политика агрессии затянулась на долгие десятилетия. Но всему есть предел, долго терпеть такое невозможно. Нужно понять страдания и чаяния людей, которых насильственно изгнали из родного дома и мест постоянного проживания. Но справедливость восторжествовала и мы освободили страну от армянских оккупантов", - отметил автор книги.

Высокими патриотическими чувствами наполнены сочинения «Звени тар, помнит тебя Карабах», «Карабах - это наша земля», «Тайный файл», «Геноцид», «Проклятья старой женщины», «Баллада об аскере», «У могилы шехида». На страницах книги появляется образ премьер-министра Армении Пашиняна, лукавого и лживого. Стихотворение «Мираж Пашиняна» полностью раскрывает суть его агрессивной политики. Чем дальше углубляешься в чтение произведения, тем больше познаешь чувства автора к Карабаху и его региону, после освобождения которого перед вами открывается ужасная картина разграбления и уничтожения жилых домов. Мы видим дома без крыши, окон и дверей, сады в запустении. И можно прочувствовать с какой ненавистью армяне разрушали этот край, в котором столетиями мирно жили азербайджанские жители, старались навредить ему, вывозя с оккупированных земель все добро, принадлежавшее Азербайджану.

Карабахская тетрадь - художественное произведение, в котором автор не ставит цели рассказать древнюю историю одноименного края. Но в отдельных произведениях читатель может найти и такие моменты. Значительная часть сочинения посвящена освобождению страны от армянских террористов и сепаратистов. В разделе поэмы и баллады опубликованы: «Реквием по Ходжалы», «Колыбельная песня матери», «Баллада об аскере», «Баллада о генерале», «Президент Победы», «Великое возвращение», «Последний бой полковника» и «Баллада о солдате». Каждая строка поэтических произведений написана с большой любовью к Карабаху и верой на великое возвращение к родным очагам этого благодатного горного края.

(Автор: Вугар Иманов Редактор: Наталья Кочнева)