Украинская песня "Щедрик" исполнена на азербайджанских национальных инструментах (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Новогодняя украинская народная песня "Щедрик", получившая всемирную популярность в музыкальной обработке Николая Леонтовича, исполнена на азербайджанских национальных музыкальных инструментах, сообщает Trend Life.

Записью исполнения на своей странице в Facebook поделилась Полина Десятниченко (Polina Dessiatnitchenko), которая несколько лет назад приезжала в Азербайджан из Канады в качестве исследователя этномузыки.

Десятниченко - научный работник Гарвардского университета, в 2017 году получила степень доктора наук в Университете Торонто. В Азербайджане Полина Десятниченко изучает национальную музыкальную культуру, технику исполнения на таре.

В записи произведения, исполненного на азербайджанских национальных инструментах, приняли участие Полина Десятниченко (тар), Тогрул Асадуллаев (кяманча), Чинара Муталлибова–Гейдарова, Вафа Ширалиева (ганун), Шафа Керимов (уд) и Азад Алимамедов (балабан).

Видеозапись исполнения снята на вершине величественных Кавказских гор.

Проект реализован при содействии посольства Украины в Азербайджане.

(Автор: Джани Бабаева)