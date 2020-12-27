Три девицы...

БАКУ /Trend/ - Наверняка, каждый кто родился в СССР, знает замечательную песню итальянских партизан "Bella, ciao" (Прощай, любимая). Но совершенно особую ностальгию эта мелодия вызывает у Бакинцев. Ведь её исполнял наш самый знаменитый земляк, великолепный Муслим Магомаев. И именно так, "Bella, ciao", назвала свой бар, за короткое время ставший местом интеграции культур и сценой для музыкантов, израильтянка с бакинскими корнями, Милана Ханукаева.

В последние выходные уходящего года здесь состоялся камерный концерт азербайджанской музыки, организованный гостеприимной хозяйкой, совместно с певицей Израильского оперного театра, членом правления международной ассоциации Израиль - Азербайджан "АзИз" Камелией Иоффе и выпускницей бакинской консерватории, студенткой Buhman Mehta school of music Тель-Авивского университета скрипачкой Гямяр Керимли.

Программа концерта была выстроена Камелией Иоффе, как своеобразный экскурс в историю азербайджанской музыки. Начав с замечательной и своеобразной народной музыки (мугам) исполнительницы плавно перешли к корифеям азербайджанской классической музыки Узеиру Гаджибекову и Ниязи и завершили концерт всеми любимыми произведениями Тофика Кулиева, Вагифа Мустафазаде и Полада Бюльбюль оглы.

Этот замечательный вечер девушки посвятили приближающемуся Дню Солидарности Азербайджанцев Мира.

Пресс-служба "АзИз"