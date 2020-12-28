К столетию мастера… - прекрасные картины Ага Мехтиева в виртуальном пространстве (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Государственная картинная галерея представила на своей официальной странице в Facebook видеопрезентацию, посвященную жизни и творчеству народного художника Азербайджана Ага Мехтиева, сообщает Trend Life.

Виртуальная выставка приурочена к 100-летию со дня рождения народного художника Азербайджана.

Ага Мехтиев родился 21 марта 1920 года в поселке Лахидж. В 1938 году окончил Художественное училище имени Азима Азимзаде в Баку. Работал в жанрах пейзажа и портрета, а также над произведениями на военно-патриотическую тему.

В 1961, 1970, 1981 и 1988 годах в Баку прошли его персональные выставки. Работы Ага Мехтиева также демонстрировались в Германии, Венгрии, Румынии, Болгарии, Италии, Швеции, Австрии, Канаде, Франции, Японии, Польше, Испании, Турции, России, США, Египте, Ираке и других странах.

Ага Мехтиев скончался 15 мая 2003 года в Баку.

(Автор: Джани Бабаева)