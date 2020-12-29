Азербайджан представлен на "Ночи музеев" в Кыргызстане

БАКУ /Trend Life/ - Директор Азербайджанского национального музея ковра, председатель Азербайджанского национального комитета ИКОМ, заслуженный работник культуры Ширин Меликова выступила в онлайн-формате на международном мероприятии, проведенном в рамках масштабного кыргызстанского проекта "Ночь музеев-2020", сообщили Trend Life в музее.

Ширин Меликова проинформировала об истории развития возглавляемого ею музея и его экспозиции. Также было рассказано об успешной онлайн-деятельности Азербайджанского национального музея ковра в период пандемии, множестве реализованных за это время успешных проектов, об интересных постах, публикуемых на страницах музея в социальных сетях, проводимых виртуальных выставках, о работе по расширению международных связей, будущих планах музея и т.д.

В рамках проекта "Ночь музеев -2020" - социально-культурного мероприятия, организуемого ежегодно вот уже 7 лет и вызывающего большой интерес, были заслушаны доклады музейных специалистов из множества стран, проведены обсуждения в формате "вопрос-ответ", проведена квест-игра и т.д.

(Автор: Джани Бабаева)