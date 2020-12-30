Уникальные экспонаты из Шушинского филиала Азербайджанского национального музея ковра (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский национальный музей ковра представил на своей странице в социальной сети Facebook уникальные экспонаты из Шушинского филиала музея, сообщает Trend Life.

Музей рассказал о ковре "Атлы-итли". Композиция этих ковров связана с коврами "Овчулуг" ("Охотничий"), имеющими древнюю историю. К началу ХХ века охотничья тема с ковров исчезает, уступая свое место изображениям животных, связанных с ней лишь с точки зрения композиции.

На представленном музеем ковре стилизованные красная лошадь и серая собака, равно как и основные элементы серединного поля, ритмично представлены в вертикальном порядке на фоне оттенка индиго. Изображения птиц в серединном поле ковра, как и изображения лошадей и собак, являются атрибутами охоты. Создание некоторыми заполняющими элементами семантической связи с узорами бордюра – характерная черта карабахского ковроткачества.

Относящаяся к Карабахской группе знаменитая ковровая композиция "Балыг" ("Рыба") получила свое название от узора в форме рыбы в серединном поле ковра. Основным местом производства ковра был город Барда, а со второй половины XVIII века - город Шуша.

Основу ковра составляет композиция "Афшан". В серединном поле представленного ковра "Балыг" основу узоров составляют симметричные и непрерывные раппорты. Построение серединного поля и бордюра, наряду с изысканным оформлением узоров, также обладает особой гармонией цветов, присущей карабахскому ковроткачеству.

Как правило, эти ковры ткутся в удлиненной форме и больших размеров. Ковровые комплекты с этой композицией были очень популярны в Карабахе в XIX веке.

Также в социальной сети представлен килим Джебраильской группы из Шушинского филиала музея. Идентичные узоры "сырга" в серединном поле килима, оформленные маленькими раппортами, встречаются также в тебризских килимах. Диагональное построение узоров в столь ритмичной композиции серединного поля являет собой картину необычайной красоты, также создавая особенности эстетического символизма.

Узоры бордюра "гурд изи", "чахмаглы гызыл гюль" и "питик" указывают на символический характер оформления этого килима. Гармония цветов представляет карабахское ковроткачество и его богатую палитру цветов.

(Автор: Джани Бабаева)