В храме города Шуша прозвучала азербайджанская народная песня "Сары гялин" (ВИДЕО)

Культура 30 декабря 2020 13:37 (UTC+04:00)
В храме города Шуша прозвучала азербайджанская народная песня "Сары гялин" (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - В храме города Шуша – Газанчы прозвучала азербайджанская народная песня "Sarı Gəlin", сообщает Trend Life. На балабане композицию исполнили заслуженный артист Ширзад Фаталиев и солист "Natiq Ritm Qrupu" Магсад Азизов.

Название "Sarı Gəlin" имеет несколько значений: в переводе с азербайджанского языка – "Невеста в жёлтом" и "Златовласая невеста", а также - "Невеста с гор", "Девушка гор".

Существует несколько версий истории композиции. По одной из них, великий оперный певец из города Шуша, один из основоположников национального музыкального театра, лауреат Государственных премий и орденов, народный артист СССР Бюльбюль (Муртуза Мамедов), выступая на III съезде ашугов, отметил, что песня "Cары гялин" зародилась в Карабахе. Одним из объяснений являлось то, что по традиции когда в Карабахе к девушке сватались, то на следующий день она была в жёлтом платье. Слова песни "Не отдадут тебя за меня" говорят о том, что девушка уже сосватана, так как одета в жёлтое.

По другой версии, азербайджанский музыковед Саадет Тахмиразгызы отмечает, что песня "Сары гялин" появилась во времена правления классика азербайджанской литературы, полководца, основателя династии и государства Сефевидов шаха Исмаила Хатаи. По её словам, Хатаи посвятил эту песню своей возлюбленной, о чём говорит схожесть строки "Не срывают влажный цветок" из песни и строки из поэзии шаха, где тот сравнивает красивую девушку с цветком. Впервые композиция была положена на ноты азербайджанским композитором Асефом Зейналлы в 1928 году. Композиция "Сары гялин" входила в репертуар легендарных исполнителей мугама, использовалась азербайджанскими композиторами в своих произведениях, в опере, спектаклях и фильмах, исполнялась на открытии международных мероприятий и спортивных состязаниях, ей посвящены литературные произведения. Существует национальный азербайджанский танец "Сары гялин", исполняющийся под музыку песни, и одноименный музыкальный ансамбль. В 2006 году был создан азербайджано-норвежский ансамбль "Сары гялин", который исполняет азербайджанские мугамы и норвежские народные песни.

(Автор: Вугар Иманов)

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