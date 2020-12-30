Встреча в Пекине: народный артист Мурад Гусейнов представит Азербайджан на престижном фестивале в Китае

БАКУ /Trend Life/ - Народный артист Азербайджана, известный пианист Мурад Гусейнов получил приглашение принять участие в XXI Международном фестивале искусств "Встреча в Пекине", сообщили Trend Life в пресс-службе музыканта.

Классическое искусство нашей страны впервые будет представлено на фестивале, за которым с интересом наблюдает весь мир.

Во время выступления на фестивале народный артист исполнит произведения азербайджанских и европейских композиторов.

Отметим, что народный артист в октябре месяце также был приглашен представлять нашу страну на международном фестивале, организованном при поддержке ЮНЕСКО в Грузии.

Участие Мурада Гусейнова в фестивале "Встреча в Пекине" проходит при поддержке посольства Азербайджана в этой стране.

Из-за пандемии COVID-19 в программу XXI Международного фестиваля искусств "Встреча в Пекине", который пройдет с 7 января по 4 февраля 2021 года, будут включены онлайн–шоу.

На "Встрече в Пекине" в 2021 году под названием "Зимняя страсть, Онлайн-искусство, Классики в памяти" будет представлено 42 спектакля, поставленных художественными коллективами из 24 стран. На официальном сайте фестиваля сообщается, что среди них будет 31 онлайн-шоу и 11 театральных представлений. Фестиваль также будет включать в себя ряд культурных мероприятий на тему зимних Олимпийских игр, шесть художественных выставок и художественные форумы.

Каждую пятницу во время мероприятия, которое продлится один месяц, будут транслироваться бесплатные онлайн-шоу, состоящие из музыки, спектаклей и танцев. Среди представленных на шоу видов искусства будут: украинский балет, немецкая опера, итальянская классическая музыка и современные танцы из Франции, Израиля и Южной Кореи.

Фестиваль "Встреча в Пекине", на участие в котором получили приглашение более 30 000 артистов из более чем 120 стран и регионов мира, проходит уже два десятилетия в столице Китая и привлекает аудиторию в более чем 4,3 миллиона человек.

Прессе будет представлена дополнительная информация о выступлении народного артиста Мурада Гусейнова на фестивале.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Наталья Кочнева)