Дворец Гейдара Алиева и Государственный Кремлёвский дворец будут сотрудничать (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Директор Дворца Гейдара Алиева Рамиль Гасымов и генеральный директор Государственного Кремлёвского дворца Петр Шаболтай провели видеоконференцию, сообщили Trend Life в пресс-службе дворца.

Рамиль Гасымов отметил дружеские отношения между Азербайджаном и Россией, высокий уровень культурных отношений, и подчеркнул важность налаживания близких контактов между дворцами после завершения пандемии с участием видных представителей культуры и общественности. Директор Дворца Гейдара Алиева поздравил Петра Шаболтая с предстоящим в 2021 году 60-летним юбилеем Кремлёвского дворца, отметив важность подготовки совместного меморандума о сотрудничестве, в рамках которого приоритетным станет реализация различных культурных проектов, создание новых произведений, постановка балетов, проведение концертных программ, фестивалей и дней культуры.

Петр Шаболтай выразил важность налаживания сотрудничества между сторонами и проведения в будущем выступлений трупп Кремлевского дворца в Азербайджане. В заключении стороны отметили удовлетворение плодотворной беседой, выразив надежду на скорейшую реализацию поставленных задач.

Дворец Гейдара Алиева будет традиционно проводить видеоконференции и устанавливать сотрудничество с мировыми концертно-театральными коллективами.

(Автор: Вугар Иманов Редактор: Наталья Кочнева)