Музыкальное сокровище Карабаха – проект Международного центра мугама

БАКУ /Trend Life/ - Очередной выпуск проекта "Музыкальное сокровище Карабаха" Международный центр мугама посвятил одному из ярчайших представителей мугамного искусства второй половины XIX века Мешади Мамеду Фарзалиеву, сообщили Trend Life в пресс-службе Центра.

Мешади Мамед Фарзалиев родился в Шуше в 1872 году. Музыкальное образование получил в музыкальной школе Харрата Гулу в Шуше. Затем переехал в Гянджу, а оттуда в Тбилиси. Также жил в Батуми, Владикавказе, Стамбуле. Как ханенде участвовал в разных мероприятиях и народных торжествах. Он прославился как выдающийся певец в Закавказье, Средней Азии, Турции и даже в некоторых странах Европы.

Совершенно непревзойденным считается исполнение Мешади Мамедом Фарзалиевым мугама "Шуштер". С 1923 года он по настоянию Мешади Джамиля Амирова переезжает в Гянджу и начинает преподавать мугам в его школе. В 1926 году начинается его гастрольное турне по России, Польше, Германии, Франции, Бельгии, Англии, Австрии, Румынии, Турции и Ирану. Последние годы жизни ханенде провел в Стамбуле, где и скончался в 1962 году.

Международный центр мугама в рамках проекта "Unudulmayanlar" ("Незабываемые") начал поиски могилы ханенде, находящейся в Стамбуле, а также его архива. В результате исследований было выявлено, что в Стамбуле функционировала группа под названием "Azəri musik heyəti", исполнявшая азербайджанскую музыку и мугамы, руководителем которой был Фарзалиев, известный в Турции как Мехмет Ферзали. В результате поисков также были обнаружены три пластинки с записями в исполнении Мешади Мамеда Фарзалиева. Работа в рамках этих исследований продолжается.

(Автор: Джани Бабаева)