"Вспоминай меня" – фильм азербайджанского режиссера удостоен диплома на фестивале в США

БАКУ /Trend Life/ - Короткометражный фильм азербайджанского режиссера Масера Гасанова "Yada sal məni" ("Вспоминай меня") удостоен диплома первой степени на 12-м независимом международном онлайн-фестивале авторского кино в США, сообщает Trend Life.

Сюжет фильма: герой киноленты после потери жены замкнулся и ни с кем не хочет общаться. Каждый новый день похож на предыдущий, но однажды, в грозовую ночь, его жизнь меняется…

Автор сценария фильма – Масер Гасанов, оператор - Галиб Багиров. В фильме снялись Нурида Мусабейли и Эльшан Рустамов.

Масер Гасанов окончил магистратуру Азербайджанского государственного университета культуры и искусств. Обучался на курсе народного артиста Азербайджана, известного кинорежиссера Эльдара Гулиева. Является автором и режиссером ряда короткометражных кинокартин и социальных видеопроектов. Его фильм "Дежавю" был представлен на кинофестивалях в России, Турции, Румынии, Марокко и США.

(Автор: Джани Бабаева)