Возвращение в Шушу турецкого музыканта… Его предки "гарапапахи" стали жертвами геноцида со стороны армян в Иреване и Карсе (ФОТО, АУДИО)

БАКУ /Trend Life/ - Турецкий музыкант и композитор с азербайджанскими корнями, виолончелист Эмре Ягиз Коджа представил авторскую композицию "Döngü" ("Возвращение"), посвященную освобождению города Шуша от армянских агрессоров и памяти жертв азербайджанского геноцида, проводимого армянами на протяжении 200 лет, сообщает Trend Life.

27 летний Эмре живет в Анкаре, выпускник Государственной консерватории Анкары и факультета журналистки Башкентского университета. Со стороны отца является азербайджанским тюрком-гарапапахом. Предки Эмре - Агбабалы и Годжалы - дважды становились жертвами геноцида со стороны армян в Иреване и Карсе.

События в Турции вошли в историю как "Резня мусульман Анатолии" - уничтожение мусульманского населения произошло в период ослабления Османской империи и войны за независимость Турции (1910 -1923 гг.). Согласно американскому историку Джастину Маккарти, целью резни было увеличение числа армян путём "очищения" от местных мусульман, которые позже должны были войти в состав армянского государства. Согласно турецким архивам, в 1910-1923 годах было убито 523 000 человек. Политолог Рудольф Руммель, исследователь геноцида, считает, что в восточных вилайетах Османской империи погибло от 128 до 600 тысяч мусульман. В январе 1915 года армянами было вырезано 30 % мусульманского населения Карса, большая часть Карсской области лежала в руинах. Согласно британскому историку Марку Левену, вследствие массовых убийств в Эрзинджане и Эрзуруме с конца января до середины февраля 1918 года было вырезано почти 10 000 тюрок. В регионе Карса армянские отряды совершали массовые убийства, по словам Левена, "опустошали одно татарское (азербайджанское) село за другим".

"Об истории оккупации 20 процентов земель Азербайджана и Ходжалинском геноциде, а также о кровавых злодеяниях армян в Турции, мне рассказывал отец. С детства у меня огромная любовь к Азербайджану и первым любимым исполнителем стала Зейнаб Ханларова, ее пластинки слушал с большим удовольствием. В 15-летнем возрасте я был поражен балетом Арифа Меликова "Легенда о любви", а затем оперой Узеира Гаджибейли "Кёроглу". Судьба репрессированных поэтов Микаила Мушфига и Ахмеда Джавада произвела на меня тяжелое впечатление. Я всегда хотел написать композицию, посвященную Карабаху, поэтому и создал "Döngü" ("Возвращение") в честь освобождения города Шуша и памяти жертв азербайджанского геноцида, проводимого армянами на протяжении 200 лет. Я счастлив, что Азербайджан победил агрессивную Армению и вернул свои земли. Преклоняюсь перед азербайджанскими воинами и шехидами. Это великое возвращение в родные места! Моя самая большая мечта - посетить Шушу, весь Карабах. Надеюсь, в ближайшее время приеду и увижу эти священные земли своими глазами", - сказал Trend Life Эмре.

Гарапапахи (те­ре­ке­ме) - однa из этнографических групп азербайджанцев, проживающая на северо-востоке Турции и северо-западе Ирана, а также в Грузии (Квемо-Картли) и Азербайджане (в основном в Газахском и Агстафинском районах). Этноним "гарапапахи" буквально означает "чёрные папахи" или "гарабёрки" (гара – черный, бёрк – волк). Название "гарапапахи" часто используется как тождественное названию "терекеме". До второй четверти XIX века они проживали в основном в Иреванском ханстве, которое охватывало территории Западного Азербайджана от Агридагской равнины до бассейна озера Гёйча и к западу от реки Араз.

Во время русско-иранской войны 1826-1828 годов обе воюющие стороны главной стратегической целью видели Иреванское ханство, которое героически оборонялось от нападения, однако в октябре 1827 года, в результате предательства армян, пало. Тюркменчайский договор ликвидировал институт ханств и присоединил её к России. Так была создана Эриванская губерния - административная единица Российской империи в 1849-1917 годах. После российско-иранской войны и заключения Тюркменчайского договора 10 февраля 1828 года, придавшего официальный характер разделению Азербайджана на две части, на наши земли Царской Россией в 1828-1896 годах из Ирана и Турции было переселено 2 миллиона 200 тысяч армян. Из них около миллиона были поселены на западных землях Азербайджана (Гёйча, Зангезур, Иреван), а оставшаяся часть – в Карабахской и Елизаветпольской (Гянджа) губерниях. При покровительстве русских царей и высших правительственных кругов, армяне стали притеснять азербайджанцев, проводить грабежи и массовые убийства мирного азербайджанского населения. Гарапапахи были вынуждены переселиться в Персию и Османскую империю. В 1918 году на западных землях Азербайджана была создана Армения.

(Автор: Вугар Иманов Редактор: Наталья Кочнева)