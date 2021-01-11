Художник сегодня. Посвящается победоносной армии Азербайджана и шехидам (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Дворец Гейдара Алиева начал реализацию нового проекта "Bu günün rəssamı" ("Художник сегодня"), сообщает Trend Life. Автором идеи является директор Дворца Гейдара Алиева, заслуженный артист Азербайджана Рамиль Гасымов.

Основная цель заключается в отображении духа патриотизма в табло, а также продвижение и развитие молодых и талантливых художников.

Первыми участниками проекта стали студенты художественного факультета Азербайджанского Государственного университета культуры и искусства. Молодые художники в своих произведениях отобразили любовь к Родине, победоносной армии Азербайджана и отважным солдатам. Кроме того, в своих работах художники показали героизм шехидов и воинов Карабахской Отечественной войны.

После завершения пандемии коронавируса данный проект будет реализован в более масштабном формате, а также в его рамках будут проведены выставки молодых художников.

(Автор: Вугар Иманов Редактор: Наталья Кочнева)