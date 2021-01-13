В Азербайджане объявлен конкурс "Карабах – мой рай"

БАКУ /Trend Life/ - Бакинский книжный центр объявил о проведении конкурса "Сənnətim Qarabağ", направленного на раскрытие творческого потенциала у детей и их патриотическое воспитание, сообщили Trend Life в пресс-службе Baku Book Center.

"Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил Шушу столицей азербайджанской культуры, а 2021 год – "Годом Низами Гянджеви" в связи с 880-летием великого поэта и мыслителя. С целью внести свой вклад в предстоящие мероприятия, Baku Book Center запускает новый проект для детей под названием "Сənnətim Qarabağ". Мы приглашаем детей и подростков от 6 до 14 лет принять участие в проекте", - говорится в сообщении.

Участникам предлагается прочитать любое стихотворение или отрывок из рассказа на азербайджанском языке и отправить видеозапись своего выступления на электронный адрес [email protected] до 1 февраля. В письме необходимо указать имя и фамилию ребенка, а также контактный телефон. Максимально допустимая продолжительность видео - 2 минуты. Участники, которые пройдут предварительный отбор, получат возможность принять участие в финальном этапе проекта. Телефон для справок (012) 505 99 99.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Надир Насиров)