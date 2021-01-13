Vaqifin şux gözəli, Natavanın qəzəli... Джан Карабах! (ВИДЕО)
БАКУ /Trend Life/ - Популярный певец, композитор и телеведущий Мурад Ариф представил видеоролик на композицию корифея национального искусства, кавалера орденов "Шохрат", "Шараф" и "Истиглал", народного артиста Арифа Бабаева "Карабах" (слова и музыка Бахрама Насибова). Впервые композицию Ариф Бабаев исполнил в 1972 году.
В новой аранжировке композицию "Карабах" Мурад Ариф посвятил Победе Азербайджана, освобождению исконных азербайджанских земель от армянских оккупантов, доблести и мужеству наших вооруженных сил.
Аранжировка и пиано – Джошгун Гадашов, тар – Ровшан Гурбанов, кяманча – Хайям Мамедов, тутек и балабан – Джошгун Садыгов, нагара – Эльшад Шекили, бэк-вокал – Эльвин Гумбатов, мiks & master – Олег Наумов.
(Автор: Вугар Иманов)
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