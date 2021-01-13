Балет выдающегося азербайджанца представят в Санкт-Петербурге

БАКУ /Trend Life/ - Приморская сцена Мариинского театра (Владивосток) представит в Санкт-Петербурге балет "Тысяча и одна ночь" великого азербайджанского композитора Фикрета Амирова, сообщает Trend Life со ссылкой на сайт театра.

С 15 по 22 января в Санкт-Петербурге вновь пройдут гастроли балетной труппы Приморской сцены Мариинского театра. Гастроли откроет петербургская премьера "Тысячи и одной ночи" по мотивам знаменитых арабских сказок.

"Тысяча и одна ночь" – проект главного балетмейстера Приморской сцены Эльдара Алиева. Прежде он ставил этот балет в Америке и Европе, а в 2020 году создал для Владивостока новую редакцию, задействовав почти весь состав труппы: помимо обширных массовых сцен в постановке 13 сольных партий.

В основе спектакля лежит оригинальная музыка известного азербайджанского композитора Фикрета Амирова. Дирижировать петербургской премьерой, как и до того премьерой во Владивостоке, приглашен заслуженный артист Азербайджана, главный дирижер и музыкальный руководитель Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета Эйюб Гулиев.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Надир Насиров)