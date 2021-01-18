Историческая сцена в Баку – новый проект, уходящий в 1972 год (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Дворец Гейдара Алиева, который за эти годы стал одним из знаковых мест в общественно-политической и культурной жизни страны, начал реализацию нового проекта “Tarixi səhnə” (Историческая сцена), посвященного 50-летию своей деятельности, сообщили Trend Life в пресс-службе дворца.

Открытие здания состоялось 14 декабря 1972 года и внесло особую красоту в архитектуру столицы. Концертная сцена дворца считается самой большой сценой в республике. Здесь, наряду с концертами и другими культурными программами, проводятся также государственные мероприятия. В 2007—2008 годах дворец подвергся основательной реконструкции - оснащён новейшим оборудованием, были произведены изменения во внешнем облике здания, а 16 октября он был сдан в эксплуатацию. Официальное открытие реконструированного дворца состоялось 5-6 ноября 2008 года.

Автором идеи проекта является директор Рамиль Гасымов, его гостями станут видные представители искусства страны, которые поделятся интересными воспоминаниями о роли Дворца Гейдара Алиева в их творческой жизни, а также сотрудники дворца, посвятившие свою жизнь этому очагу культуры. Первыми приглашенными стали народные артисты Алим Гасымов, Сиявуш Керими, Ялчин Адигезалов, заслуженные артисты Таир Иманов и Джабир Иманов.

Проект будет реализован до конца 2022 года. Запланировано проведение фестиваля и съемки фильма под одноименным названием проекта - “Tarixi səhnə”.

(Автор: Вугар Иманов Редактор: Наталья Кочнева)