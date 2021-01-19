Определены победители международного конкурса "Müharibəyə yox, gülümsəyin". Представлено более тысячи работ! (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Определены победители Международного конкурса карикатуристов "Müharibəyə yox, gülümsəyin" (Нет войне, улыбнись), проведенного по инициативе членов Объединения карикатуристов и Союза художников Азербайджана Бахрама Багирзаде и Сейрана Джафарли.

Как сообщил Trend Life заслуженный артист Азербайджана Бахрам Багирзаде, в конкурсе участвовало 476 карикатуристов из 68 стран, которые представили 1112 работ. Больше всего участвовало карикатуристов из России, Ирана, Украины, Турции, Сербии, Румынии, Польши, Индонезии, Китая и Бразилии.

В состав жюри вошли – Мухиттин Кёроглу (Турция), Марко Де Анджелис (Италия), Сабир Назар (Пакистан), Валерий Момот (Украина), Бахрам Багирзаде и Сейран Джафарли (Азербайджан).

Золотая медаль и диплом - Муса Гюмюш (Турция).

Серебряная медаль и диплом – Мохамад Акбари (Иран).

Бронзовая медаль и диплом - Карлос Аморим (Бразилия).

Также были присуждены пять поощрительных призов - Алексей Кустовский (Украина), Житет Коэстана (Индонезия), Олег Гутсол (Украина), Фади Гасан (Норвегия) и Эммануэль Дель Россо (Италия).

"Мы надеемся, что после завершения пандемии коронавируса, проведем эту выставку в Музее современного искусства в Баку, на которую будут приглашены все любители карикатуры", - отметил Бахрам Багирзаде.

(Автор: Вугар Иманов)