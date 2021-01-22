Карабахская комната и "килимарасы"… (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - С 25 января на территории Азербайджана возобновляется работа музеев и выставочных залов. Азербайджанский национальный музей ковра в Баку встретит посетителей интересными программами, сообщили Trend Life в пресс-службе учреждения.

Учитывая особую актуальность привлечения в музеи местного населения в этот период, значение воспитания детей в духе любви и уважения к культурному наследию нашей страны и ее национально-духовным ценностям, а также роль образования в осуществлении вышесказанного, музей подготовил новые программы.

Каждый день недели в музее проводятся интереснейшие мастер-классы для детей, подростков и взрослых. Все необходимые для мастер-классов материалы предоставляет музей, и дети забирают свои поделки с собой.

Каждую среду в "Карабахской комнате" музея для детей проводится "Час чтения" - детям читают интересные сказки.

По четвергам детский отдел Музея ковра выступает с представлениями. Дети могут посмотреть спектакли "Шангюлюм, Шунгюлюм, Мянгюлюм", "Тыг-Тыг ханым", "Сказка о Меликмамеде" в жанре "килимарасы" (народный кукольный театр) и спектакль "Джыртдан" в жанре театра теней, сопровождаемый сурдопереводом.

В Азербайджанском национальном музее ковра также проводятся посвященные разным темам лекции известных специалистов.

Отметим, что в музее строго соблюдаются правила карантина, санитарные нормы и требования методических указаний. Групповые посещения ограничены до 10 человек.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Наталья Кочнева)