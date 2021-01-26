Фарида из села Хыналыг принесла победу российскому режиссеру (ВИДЕО/ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Художественный фильм "Фарида" производства кинокомпании "Нариманфильм" удостоен приза 19-го Международного кинофестиваля в Дакке (Бангладеш), сообщает Trend Life со ссылкой на сайт проекта.

Режиссёр фильма Ксения Лагутина удостоена приза международного фестиваля за лучшую режиссуру в категории "Азиатское кино".

Фильм "Фарида" снят кинокомпанией "Нариманфильм" совместно с Санкт-Петербургской школой нового кино. Съемки картины проводились в Санкт-Петербурге. Продолжительность фильма – 70 минут.

Автор сценария и режиссер – Ксения Лагутина, оператор – Дмитрий Наговский, звукорежиссёр – Александр Демьянов, художник по костюмам – Филиппа Ныркова, художник по гриму – Александра Косвинцева, продюсер – Нариман Мамедов. Главную роль в фильме исполняет молодая актриса Марьям Ибрагимова. В картине также снимались Абдукарим Насиров, Диля Улашева и другие актеры.

Фильм снят в жанре драмы и повествует о молодой девушке со слуховыми проблемами из селения Хыналыг, которая приезжает в Санкт-Петербург, чтобы найти мужа. Она не имеет ни малейшего представления, где он сейчас. Большой город сводит Фариду с разными людьми и переворачивает ее жизнь с ног на голову.

Напомним, что кинолента уже была отмечена в номинации "Лучший режиссёр" IV Фестиваля современного российского кино "Горький fest" в Нижнем Новгороде, наградой за "Лучшую женскую роль" и третьим местом на IХ Московском кинофестивале "Будем жить".

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Надир Насиров)